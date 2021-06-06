Популярну серед українців Шрі-Ланку тероризують масштабні повені: відео

Внаслідок потужного паводка троє людей загинули, а ще понад п'ять тисяч місцевих залишилися без даху над головою.

Популярну серед українських туристів Шрі-Ланку тероризують масштабні повені. Внаслідок негоди троє людей загинули, а ще понад п'ять тисяч місцевих залишилися без даху над головою.

Про це 5 червня йшлося у випуску ТСН 19:30.

На острові нині почався сезон дощів. Кадри, зняті з висоти пташиного польоту, вражають. Цілі селища опинилися затопленими після сильних злив.

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Зокрема, більше п'яти сотень будинків зруйновані водою. Затопило поля з рисом, тож під загрозою опинився врожай людей.

Заблоковані через паводки й дороги. Нині рятувальники також шукають двох людей, які зникли безвісти.

Як повідомлялося, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу. Рибний промисел від Панадури до Негомбо припинений, а в країні спостерігають "найбільше забруднення пляжів" в історії.

Новини світу: понад 5 тисяч жителів Шрі-Ланки залишися без домівок через потужні повені

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