Популярну серед українців Шрі-Ланку тероризують масштабні повені: відео

Внаслідок потужного паводка троє людей загинули, а ще понад п'ять тисяч місцевих залишилися без даху над головою.
Популярну серед українських туристів Шрі-Ланку тероризують масштабні повені. Внаслідок негоди троє людей загинули, а ще понад п'ять тисяч місцевих залишилися без даху над головою.
Про це 5 червня йшлося у випуску ТСН 19:30.
На острові нині почався сезон дощів. Кадри, зняті з висоти пташиного польоту, вражають. Цілі селища опинилися затопленими після сильних злив.
Зокрема, більше п'яти сотень будинків зруйновані водою. Затопило поля з рисом, тож під загрозою опинився врожай людей.
Заблоковані через паводки й дороги. Нині рятувальники також шукають двох людей, які зникли безвісти.
Як повідомлялося, контейнеровоз "MV X-Press Pearl" з хімікатами, який майже два тижні палав біля берегів Шрі-Ланки, може спровокувати екологічну катастрофу. Рибний промисел від Панадури до Негомбо припинений, а в країні спостерігають "найбільше забруднення пляжів" в історії.