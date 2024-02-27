Постачання боєприпасів Україні: Дуда зробив заяву

Польський лідер згадав про "одну дуже конкретну пропозицію, яка була подана".

Постачання боєприпасів для Збройних сил України мають бути значно збільшені, адже це дуже важливо.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі європейських лідерів у Єлисейському палаці, повідомляє Wydarzenia.

"Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми зможемо підготувати спільними силами значні постачання боєприпасів для України", - заявив він.

Дуда також згадав про "одну дуже конкретну пропозицію, яка була подана". Втім, наголосив, що не може розкривати подробиці. Польський лідер каже, що "це справді те, чого вкрай потребує Україна, те, про що останнім часом багато разів висловлював президент Володимир Зеленський".

Втім, за його словами, "найгарячіша дискусія була навколо питання відправлення військових до України".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував ініціативу щодо мільйона снарядів для України. З його слів, таке рішення було необачним з боку Європейського Союзу.

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