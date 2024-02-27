Поставка боеприпасов Украине: Дуда сделал заявление

Польский лидер упомянул об "одном очень конкретном предложении, которое было подано".

Снабжение боеприпасов для Вооруженных сил Украины должно быть значительно увеличено, ведь это очень важно.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи европейских лидеров в Елисейском дворце, сообщает Wydarzenia.

"Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем подготовить общими силами значительные поставки боеприпасов для Украины", – заявил он.

Дуда также упомянул об "одном очень конкретном предложении, которое было подано". Однако подчеркнул, что не может раскрывать подробности. Польский лидер говорит, что "это действительно то, в чем крайне нуждается Украина, то, о чем в последнее время много раз высказывал президент Владимир Зеленский".

Впрочем, по его словам, "горячая дискуссия была вокруг вопроса отправки военных в Украину".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал инициативу по миллиону снарядов для Украины. По его словам, такое решение было опрометчивым со стороны Европейского Союза.

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