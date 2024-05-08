Повернення українських чоловіків додому: Литва зробила заяву

Втім, деяким чоловікам можуть відмовити у наданні посвідки на постійне проживання.

У Литві заперечили повідомлення про те, що Вільнюс допоможе відправляти українських чоловіків призовного віку додому.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Financial Times.

За її словами, ЄС гарантував захист українським громадянам. Зокрема, чоловікам, - принаймні до березня 2025 року.

"Ми не будемо організовувати депортації або розшукувати українських чоловіків в країні, тому що це було б незаконно", - наголосила очільниця литовського уряду.

Втім, якщо Київ доведе, що чоловік ухиляється від військової служби, то йому можуть відмовити у наданні посвідки на постійне проживання.

Шимоніте наголосила, що "прагне допомогти Україні гарантувати, що вона має потенціал для оновлення своїх збройних сил і дозволити людям, які воювали протягом тривалого часу, відпочити".

Нагадаємо, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, чи може Україна вдатися до примусу у питанні повернення військовозобов'язаних до України.

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