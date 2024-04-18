ППО для України: прем'єрка Латвії зробила гучну заяву та згадала Ізраїль

Після масованої атаки Ірану, яку Ізраїлю допомогли відбити союзники, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Україні треба допомогти захистити повітряний простір таким самим чином.

Про це пише Delfi.

За її словами, країни Балтії та інші члени ЄС будуть підтримувати Україну і далі, зокрема засобами ППО.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", – сказала Евіка Сіліня.

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