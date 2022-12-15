Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Президент Південного Судану обмочився під час звучання гімну (відео)

Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Президент Південного Судану обмочився під час звучання гімну (відео)

Фото: Associated Press

71-річний політик опинився у неприємній ситуації.

Президент Південного Судану Салва Киїр обмочився під час звуків національного гімну. Відео швидко поширилося Мережею та стало вірусним.

Кадри опублікував телеканал Kivu News 24 у Twitter.

На ролику видно, як під час виступу духового оркестру на відкритті автодороги штани президента стали мокрими. Сам президент не одразу зрозумів, що сталося. Присутні вдали, що не помітили казус.

Салве Киїру - 71 рік. Він став президентом 2011 року.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
299
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація