Президент Південного Судану обмочився під час звучання гімну (відео)

Президент Південного Судану Салва Киїр обмочився під час звуків національного гімну. Відео швидко поширилося Мережею та стало вірусним.

Кадри опублікував телеканал Kivu News 24 у Twitter.

На ролику видно, як під час виступу духового оркестру на відкритті автодороги штани президента стали мокрими. Сам президент не одразу зрозумів, що сталося. Присутні вдали, що не помітили казус.

Салве Киїру - 71 рік. Він став президентом 2011 року.

VIDEO - Shock in South Sudan as video appears to show President Salva Kiir inadvertently passing urine. Incident happened yesterday during the launch of the Juba-Terekeka road. He is seen looking unaware, only noticing after he is done. pic.twitter.com/C1gGktHBdR — Kivu News 24 (@kivunews24) December 14, 2022

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