Президент Зеленський стане учасником віртуальної зустрічі лідерів Великої сімки – Kyodo

На онлайн-саміті лідери G-7 мають намір підтвердити свою єдність у протидії агресії Росії і проведуть його у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ.

Президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої сімки, який відбудеться у форматі відеозв’язку в річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Про це в четвер, 16 лютого, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo із посиланням на джерело в уряді Японії.

Українського президента до участі в саміті запросив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

На віртуальній зустрічі країни Великої сімки: Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, а також Європейський Союз, ймовірно, підтвердять співпрацю у підтримці України, одночасно засуджуючи Росію.

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За словами джерела, лідери G-7 також обміняються думками про те, як стабілізувати глобальні енергетичні ринки після того, як через російське вторгнення ціни на нафту та природний газ у всьому світі різко зросли.

Також онлайн-саміт покликаний підготувати очну зустріч лідерів Великої сімки, яку намічено провести протягом трьох днів з 19 травня в місті Хіросіма на заході Японії. За словами джерела, на віртуальній зустрічі лідери G-7 можуть обговорити, чи просити президента Зеленського приєднатися до особистої зустрічі в травні.

Нагадаємо, раніше Канада та Японія домовились сприяти співпраці країн G7 у сфері допомоги Україні у її протистоянні проти російських агресорів.

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