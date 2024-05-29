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Проковтнула муху просто в прямому ефірі – курйозна ситуацію з ведучою (відео)

Проковтнула муху просто в прямому ефірі – курйозна ситуацію з ведучою (відео)

Ведуча новин випадково проковтнула муху. / Фото: Credits

Ведуча на телебаченні випадково проковтнула муху під час прямого ефіру.

У США сталася курйозна ситуацію з ведучою телеканалу Boston25 Ванессою Велч – жінка просто під час прямого ефіру випадково проковтнула муху.  

Відео опублікували в соцмережі Х.

Під час випуску новин на око журналістки сіла муха. Коли ведуча новин моргнула – комаха потрапила їй до рота.

Велч проковтнула муху і продовжила випуск новин.

Користувачі соціальних мереж оцінили професіоналізм ведучої і закликали керівництво телеканалу Boston25 підвищити їй зарплату.

Нагадаємо, дівчина купила два мішки з прикрасами за $50 та була шокована тим, що побачила всередині.

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Ведуча новин випадково проковтнула муху в прямому ефірі

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