"Простий і примітивний": Пристайко оцінив, чи буде ефективним план Трампа щодо України

Пристайко назвав план радників Трампа примітивним. Він не вірить, що цей план спрацює

У західних ЗМІ з’явилася інформація, що два радники Трампа нібито представили йому план припинення війни в Україні у разі його перемоги на президентських виборах у США. У цьому плані зокрема йдеться, що Україна отримає військову допомогу лише тоді, коли почне мирні переговори з РФ та погодиться на територіальні поступки.

Ексочільник МЗС і колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі "Еспресо" прокоментував цей план.

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"Спочатку нам треба побачити план, який пропонується Трампом і його радниками. Я впевнений, що буде ще не один план і не одні радники. Якщо ми пам'ятаємо, перед початком виборів було теж багато людей, які представлялися радниками – було багато планів і "креативних" ідей. А потім президент Зеленський казав, що не знає, про що вони говорять. Я думаю, що так само і Трамп", – каже дипломат.

Пристайко назвав план радників Трампа примітивним. Він не вірить, що цей план спрацює

"Я не можу повірити, що такий простий, примітивний, "одноходовочка" взагалі має право на існування. Навіть не треба копатися глибоко в деталях. Але сама ідея, що "ви сідаєте за стіл переговорів, бо якщо не сядете, то ми (США – Ред.) не дамо зброю" – це надзвичайно примітивно. Тут немає наступного кроку. Умовно кажучи – ну сіли, і якщо нічого не досягнуто", – каже ексміністр закордонних справ.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею Дональда Трампа завершити війну в Україні за 24 години.

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