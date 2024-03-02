Путін живий чи мертвий: відомий астролог шокував відповіддю

Диктатор ніби вже мертвий, замість нього працюють двійники.

Відомий астролог Влад Росс стверджує, що президента РФ Володимира Путіна вже немає в живих.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Він вже здох. Це його двійник. Падіння двійника Путіна та клана ФСБ має відбутись 2025 року. Влада зміниться остаточно та безповоротно. У Путіна три двійника. Два з них з’являються на публіці", - зазначив астролог.

Нагадаємо, провидиця Ісіта Гайя казала, що процес завершення війни в Україні вже запущено. Навесні і влітку 2024 року низка країн зіткнуться з труднощами, зокрема і Україна.

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