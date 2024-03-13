РФ активізувала інформаційну операцію "Перун" перед виборами: у ГУР розкрили деталі

Російські пропагандисти продовжують активну фазу інформаційної війни "Перун".

Про це інформує ГУР.

Як пояснили у розвідці, операція спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу та "створити умови для вирішення завдань" так званої СВО. Проведення операції "Перун" також відбувається на тимчасово окупованих територіях України та в більшості регіонів рф.

Для операції росіяни, зокрема, здійснювали наступні заходи:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції і зраді інтересів України;

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола нашої Держави з вигідних для кремля позицій.

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поширення у медіапросторі дезінформації про начебто «нормалізацію життя» на поневолених Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва рф.

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів", тощо.

"За російською методичною спецслужби Кремля мають розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейкові наративи: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, масовому вбивстві проросійських активістів у Одесі", - мовиться у повідомленні.

Пік так званої операції, ймовірно, відбудеться у день так званих виборів президента РФ.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська зіштовхнулись з незвичною проблемою через активну роботу пропаганди у РФ.

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