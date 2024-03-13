У Сумах дитсадки і школи перевели на "дистанційку"

Від наступного тижня у навчальних закладах - канікули.

У Сумах дитячі садки, школи та позашкільні заклади вирішили перевести на дистанційну форму навчання до кінця тижня.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської міської ради.

"У Сумах до кінця тижня заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС", - йдеться в повідомленні.

За словами в.о. міського голови Артема Кобзара, у садочках працюватимуть чергові групи, а у школах можуть створити чергові класи, якщо виникне така потреба

"Від наступного понеділка в школах - канікули", - наголосили в мерії.

Нагадаємо, раніше в Сумській ОВА спростували інформацію у Мережі про наступ росіян на область. Втім, зберігається небезпека з повітря та обстрілів прикордонних громад.

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