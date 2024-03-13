Німеччина приведе до готовності усі свої Taurus: що відбувається

Зараз лише половина з цих ракет перебуває в робочому стані після технічного вдосконалення.

Уряд Німеччини вирішив модернізувати і привести до ладу всі далекобійні крилаті ракети Taurus, які є озброєнні Бундесверу.

Про це повідомляє Die Welt.

Міноборони Німеччини 12 березня поінформувало про плани щодо приведення до готовності Taurus під час таємної частини екстреного засідання профільного комітету Бундестагу.

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За інформацією видання, в арсеналі німецьких збройних сил є близько 600 Taurus виробництва компанії MBDA. Точна кількість ракет засекречена. Проте зараз лише половина з цих ракет перебуває в робочому стані після проведеного 2018 року технічного вдосконалення. В інших ракет узагалі закінчився термін сертифікації.

Тепер усі Taurus повинні пройти повну перевірку. Ті ракети, в яких закінчився термін сертифікації, будуть відправлені на капітальний ремонт.

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Die Welt зазначає, що рішення про приведення до ладу всіх Taurus відкриває перед німецьким урядом нові можливості: він зможе передати Україні більше крилатих ракет, не наражаючи на небезпеку національну оборону.

Окрім того, ще більш можливим видається і так званий круговий обмін із союзниками. Йдеться про те, що Німеччина може передати ракети Taurus Великій Британії відправить до України нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

Видання вказало, що німецьке Міноборони відмовилося надати коментарі з цього питання.

Зауважимо, що 14 березня у Бундестазі відбудеться нове голосування щодо питання про постачання Taurus Україні.

Нагадаємо, напередодні на пресконференції в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заявив, що не погоджується передати Україні Taurus, і не хоче створювати марних очікувань.

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