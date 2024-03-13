Германия приведет к готовности все свои Taurus: что происходит

Сейчас только половина этих ракет находится в рабочем состоянии после технического усовершенствования.

Правительство Германии решило модернизировать и привести в порядок все дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера.

Об этом сообщает Die Welt.

Минобороны Германии 12 марта проинформировало о планах приведения к готовности Taurus во время тайной части экстренного заседания профильного комитета Бундестага.

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По информации издания, в арсенале немецких вооруженных сил находится около 600 Taurus производства компании MBDA. Точное количество ракет засекречено. Однако сейчас лишь половина этих ракет находится в рабочем состоянии после проведенного в 2018 году технического усовершенствования. У других ракет вообще истек срок сертификации.

Теперь все Taurus должны пройти полную проверку. Те ракеты, у которых истек срок сертификации, будут отправлены на капитальный ремонт.

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Die Welt отмечает, что решение о приведении в порядок всех Taurus открывает перед немецким правительством новые возможности: оно сможет передать Украине больше крылатых ракет, не подвергая опасности национальную оборону.

Кроме того, еще более возможным кажется и так называемый круговой обмен с союзниками. Речь идет о том, что Германия может передать ракеты Taurus Великобритании, а та отправит в Украину новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow.

Издание указало, что немецкое Минобороны отказалось предоставить комментарии по этому вопросу.

Отметим, что 14 марта в Бундестаге состоится новое голосование по вопросу поставок Taurus Украине.

Напомним, накануне на пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что не соглашается передать Украине Taurus, и не хочет создавать напрасных ожиданий.

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