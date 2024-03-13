В Сумах детсады и школы перевели на "дистанционку"

Со следующей недели в учебных заведениях — каникулы.

В Сумах детские сады, школы и внешкольные заведения решили перевести на дистанционную форму обучения до конца недели.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

"В Сумах до конца недели заведения общего среднего и дошкольного образования, а также внешколы будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняла городская комиссия по ТЕБ и ЧС", — говорится в сообщении.

По словам и. городского головы Артема Кобзаря, в садах будут работать очередные группы, а в школах могут создать очередные классы, если возникнет такая потребность

"Со следующего понедельника в школах — каникулы", — подчеркнули в мэрии.

Напомним, ранее в Сумской ОВА опровергли информацию в Сети о наступлении россиян на область. Впрочем, сохраняется опасность воздуха и обстрелов пограничных общин.

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