Росія висловила співчуття у звʼязку зі смертю «боснійського м’ясника» Младича: скандальна заява

Ратко Младич / © Associated Press

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МЗС РФ та посольство Росії у Сербії відреагували на смерть колишнього командувача армії боснійських сербів генерала Ратка Младича, якого називали «боснійським м’ясником».

У російському МЗС опублікували повідомлення зі словами співчуття його родині.

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Як зазначається у заяві дипломатичного відомства РФ, справа Младича, «які б не були фактичні обставини, що лягли в його основу, стала кричущим проявом подвійних стандартів і антисербського ухилу трибуналу».

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«Висловлюємо щирі співчуття його рідним і близьким», — йдеться у повідомленні МЗС Росії.

Раніше повідомлялося, що у Гаазі помер засуджений на довічне увʼязнення за геноцид у Сребрениці командир боснійських сербів Ратко Младич.

Ми раніше інформували, що у 2017 році, його засудили до довічного ув’язнення за геноцид, злочини проти людяності та порушення законів і звичаїв війни.

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