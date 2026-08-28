Ормуз більше не паралізований: нафтовий експорт із Перської затоки різко пішов угору

Ормузька протока / © Associated Press

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Країни Перської затоки збільшують експорт через Ормузьку протоку, попри загрозу нових атак з боку Ірану.

Про це пише Bloomberg.

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Нинішні обсяги перевезень становлять приблизно половину від довоєнного рівня. У липні вони скоротилися після атак Ірану на супертанкери, через які було зірвано тимчасове припинення вогню, а проходження протокою знову стало небезпечним.

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Точні оцінки обсягів різняться, оскільки частина танкерів проходить через Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами. Водночас безпекова ситуація залишається нестабільною: у понеділок поблизу протоки були уражені два вантажні судна.

Збільшувати експорт країнам регіону допомагають човникові рейси. Частина танкерів завантажує нафту в Перській затоці, перевозить її через Ормузьку протоку, а потім передає вантаж іншим суднам, власники яких не готові ризикувати та заходити в небезпечну протоку.

Усі великі виробники регіону, за винятком Ірану, вже пропонують покупцям отримувати нафту за межами Ормузької протоки.

Водночас судновласників погоджуватися на ризиковані рейси спонукають рекордні за всю історію прибутки на ринку супертанкерів.

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Раніше повідомлялося, що Іран та Оман домовилися про розподіл Ормузької протоки та доходів від її використання.

Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо останніми днями повідомив союзникам Вашингтона, що «наразі» Сполучені Штати не планують завдавати нових ударів по Ірану.

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