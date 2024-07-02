РФ виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

Військово-політичне керівництво РФ відправляє на війну проти України тисячі мігрантів з Центральної Азії. Таким чином вони не беруть до армії людей, які мають політично активність.

Про це повідомили в британській розвідці.

Як стало відомо, нещодавно голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що РФ виявила 30 тисяч мігрантів, які нещодавно стали російськими громадянами і не перебувають на військовому обліку.

10 тисяч із них уже відправлено до України. Він стверджував, що ці мігранти будуть рити окопи та виконувати інші обов'язки у тилових районах.

Раніше ж силовий блок РФ проводив кампанію юридичного переслідування щодо мігрантів, особливо з Центральної Азії, у спробі спонукати їх вступити на службу до російської армії в обмін на громадянство або уникнути арешту за надуманими звинуваченнями.

"Ймовірно, це ще один винахідливий спосіб стимулювати набір в армію, одночасно намагаючись обмежити вплив на ті частини російського населення, які мають більшу політичну активність", - зазначили у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що в Одесі військові-зрадники зі спільницею "зливали" РФ розташування систем ППО.

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