Росіяни можуть завдати ще одну серію ракетних ударів до роковин вторгнення - ISW

Агресорка Росія може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об'єктах по України. Адже реальний військовий успіх "продовжує вислизати" від них.

Про це повідомили у новому звіті Інституту вивчення війни.

В ISW наголошують, що 16 лютого окупанти знову вдалися до тактики ракетного терору. Втім, до річниці вторгнення до України окупанти можуть завдати ще одну серію ракетних ударів по всій Україні.

Крім того, загарбники збільшують використання авіації в Україні, але навряд чи варто очікувати виділення значної кількості бойових літаків та вертольотів для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.

Аналітики вважають, що російські війська навряд чи належним чином навчили достатньо персоналу, щоб повністю укомплектувати свій літак.

" Російські сили, ймовірно, зазнають невиправданих втрат літаків, якщо вони залучать літаки до розширених бойових дій, таких як кампанія стратегічного бомбардування або безпосередня авіаційна підтримка, особливо якщо західні країни нададуть Україні адекватні можливості протиповітряної оборони ", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, член Комітету парламенту з питань нацбезпеки Федір Веніславський каже, що Росія найближчим часом може застосувати бойову авіацію, щоб завдати ударів по українських системах ППО та польових складах.

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