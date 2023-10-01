Росіяни вербують кубинців для участі у війні проти України – ISW

Загарбники зазнають серйозних втрат, які треба поповнювати.

Росіяни намагаються залучити громадян Куби для участі в збройній агресії проти України. Завербовано вже понад 100 громадян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо

Аналітики зазначають, що близько 140 громадян Куби завербували до 106-ї дивізії російських повітрянодесантних військ зі штабом у місті Тула.

"Це вказує на те, що 106-та дивізія, ймовірно, була виснажена боями в Україні", – йдеться у звіті.

Ймовірно, вважають аналітики, найманці потрібні РФ для швидкого відновлення втрат, яких агресор зазнав у війні.

Раніше агентство Reuters повідомило, що держава-агресорка заманює кубинців зарплатою та іншим привілеями на війну проти України.

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