Росіяни вербують кубинців для участі у війні проти України – ISW

Загарбники зазнають серйозних втрат, які треба поповнювати.
Росіяни намагаються залучити громадян Куби для участі в збройній агресії проти України. Завербовано вже понад 100 громадян.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Що відомо
Аналітики зазначають, що близько 140 громадян Куби завербували до 106-ї дивізії російських повітрянодесантних військ зі штабом у місті Тула.
"Це вказує на те, що 106-та дивізія, ймовірно, була виснажена боями в Україні", – йдеться у звіті.
Ймовірно, вважають аналітики, найманці потрібні РФ для швидкого відновлення втрат, яких агресор зазнав у війні.
Раніше агентство Reuters повідомило, що держава-агресорка заманює кубинців зарплатою та іншим привілеями на війну проти України.
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