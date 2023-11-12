Росіяни використовують цивільні авіакомпанії у військових цілях

Власником однієї з таких авіакомпаній є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour.

Літаки російської авіакомпанії “I Fly” Airlines” виконує рейси для міноборони РФ та перекидає мобілізованих вояків до Ростова.

Про це свідчать дані Центру національного спротиву.

Літаки авіакомпанії ‘I Fly’ Airlines виконує спецрейси з Новосибірська до Ростова. Надалі особовий склад доправляють до України.

"Міноборони системно використовує цивільні авіакомпанії дотуючи їх. Адже після введення низки санкцій російські авіакомпанії зазнали суттєвих фінансових втрат. Відтак, наближені до влади власник авіакомпаній отримують замовлення від міноборони, аби заробити хоч якісь кошти", - йдеться у поясненні Центру національного спротиву.

Власником авіакомпанія “I Fly” Airlines” є Олександр Буртін, який також є співзасновником та співвласником російської туристичної компанії Tez Tour. Гендиректором авіакомпанії являється Кирило Романовский.

Тим часом літак "Уральських авіаліній" екстрено приземлився неподалік від Новосибірська 12 вересня. Було повідомлено, що судно з 170 людьми на борту летіло із Сочі до Омська із сигналом тривоги.

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