Россияне используют гражданские авиакомпании в военных целях

Владельцем одной из таких авиакомпаний Александр Буртин, который также является соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour.

Самолеты российской авиакомпании I Fly Airlines выполняет рейсы для минобороны РФ и перебрасывает мобилизованных воинов в Ростов.

Об этом свидетельствуют данные Центра национального сопротивления.

Самолеты авиакомпании 'I Fly' Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов. В дальнейшем личный состав доставляют в Украину.

"Минобороны системно использует гражданские авиакомпании, дотируя их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери. Следовательно, приближенные к власти владелец авиакомпаний получают заказы от минобороны, чтобы заработать хоть какие-то средства", — говорится в объяснении Центра национального сопротивления.

Владельцем авиакомпании I Fly Airlines является Александр Буртин, который также является соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour. Гендиректором авиакомпании является Кирилл Романовский.

Тем временем самолет "Уральских авиалиний" экстренно приземлился неподалеку от Новосибирска 12 сентября. Было сообщено, что судно со 170 людьми на борту летело из Сочи в Омск с сигналом тревоги.

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