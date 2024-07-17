Росіянка зґвалтувала 12-річного сина двома фалоімітаторами

У російському місті Ноябрьску, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, мати зґвалтувала 12-річного сина двома фалоімітаторами за те, що той начебто домагався до свого молодшого брата.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

41-річна жінка, яка сама виховує двох синів, стала свідком, як старший 12-річний хлопчик нібито домагався до свого 8-річного братика – ліг на нього і почав цілувати. За це мати вирішила покарати хлопчика у жахливий спосіб. Вона взяла два фалоімітатори і зґвалтувала дитину.

Знущання відбувалося у присутності молодшого брата, який був у сусідній кімнаті. Пізніше він розповів поліцейським, як чув крики: "мамо, мені боляче" і "мамо, не треба".

Після тортур жінка вигнала сина ночувати до своєї подруги, з якою розмовляла по відеозв'язку. Близько 7-ї ранку вона повернулася за хлопчиком і відвела його додому. Там вона вислухала від сина, що він більше не чіплятиметься до брата, випила пів пляшки горілки і змусила хлопчика мастурбувати на дерев'яний манекен, увімкнувши йому порноролик.

Про знущання над хлопчиком поліція дізналася з розповіді подруги, з якою жінка говорила тієї ночі.

За інформацією видання, від 2018 до 2022 року жінка перебувала на профілактичному обліку у підрозділі у справах неповнолітніх, однак у липні 2022 року її зняли з обліку "у зв'язку із припиненням негативного впливу на дітей та оздоровлення обстановки у сім'ї".

Старший син жінки, якого вона катувала фалоімітатором, також потрапляв у поле зору органів ПДН та за останні місяці кілька разів втікав із дому.

15 липня щодо 41-річної жінки порушили кримінальну справу за насильницькі дії сексуального характеру, їй загрожує до 20 років позбавлення волі.

Її дітей відправили до Центру соціального обслуговування населення.

Нагадаємо, раніше найманець приватної військової компанії “Вагнер”, який воював проти України, повернувся в Росію та зґвалтував двох неповнолітніх дівчат. Одній із потерпілих вдалося втекти, і вона звернулася по допомогу до перехожих.

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