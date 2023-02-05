Російські військові літаки залишаться в Білорусі після спільних навчань

Після завершення спільних льотно-тактичних навчань авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, які розпочалися 16 січня, російські літаки продовжать злітати з білоруських аеродромів.

Про це повідомляє білоруське державне агентсво БелТА з посиланням на командувача військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі Андрія Лук'яновича.

"Виходячи зі складної військово-політичної ситуації, у нас створено регіональне угруповання військ (сил). Було посилено й авіаційний компонент, льотно-тактичні навчання, які ми проводили, - один із елементів злагодження наших та російських екіпажів. Зараз це злагодження буде продовжено на нашої території, щоб забезпечити безпеку нашої країни та Союзної держави", - цитують в агентстві його заяву.

Окрім того, командувач білоруських ВПС та військ ППО повідомив, що цього року до Білорусі поставлять гелікоптери МІ-35М та літаки-винищувачі СУ-30СМ.

“Також заплановано постачання значної кількості авіаційних засобів ураження”, - заявив Лук’янович.

Нагадаємо, раніше міноборони Білорусі оголосило про завершення спільних льотно-тактичних навчань з Росією.

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