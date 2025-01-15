Російському послу у Вірменії вручили ноту протесту: у чому причина

Російського посла у Вірменії Сергія Копиркіна викликали до МЗС країни та вручили йому ноту протесту. Причиною стали антивірменські вислови російського пропагандиста Дмитрія Кисельова, які він висловив у програмі "Вести недели".

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства Вірменії.

У повідомленні зазначили, що програма Кисельова вийшла в ефір у неділю, 12 січня, на Всеросійському державному телеканалі Російської Федерації. Під час неї “були озвучені штучно генеровані наративи, спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності Республіки Вірменія”.

У повідомленні МЗС Вірменії не уточнили, які саме тези кремлівського пропагандиста стали підставою для вручення російському послу ноти протесту.

Відомо, що у своїй програмі Кисельов обурювався намірами Єревана вступити в Європейський Союз.

Нагадаємо, раніше у Кремлі критично відреагували на ухвалення урядом Вірменії законопроєкту щодо вступу до Євросоюзу, нагадавши про належність цієї країни до пострадянського Євразійського економічного союзу.

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