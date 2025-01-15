Российскому послу в Армении вручили ноту протеста: в чем причина

Российский посол в Армении Сергей Копиркин был вызван в МИД страны, где ему вручили ноту протеста. Причиной стали антиармянские изречения российского пропагандиста Дмитрия Киселева, которые он высказал в программе "Вести недели".

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

В сообщении отметили, что программа Киселева вышла в эфир в воскресенье, 12 января на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации. Во время нее "были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения".

В сообщении МИД Армении не уточнили, какие именно тезисы кремлевского пропагандиста стали основанием для вручения российскому послу ноты протеста.

Известно, что в своей программе Киселев возмущался из-за намерений Еревана вступить в Европейский союз.

Напомним, ранее в Кремле критически отреагировали на принятие правительством Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз, напомнив о принадлежности этой страны к постсоветскому Евразийскому экономическому союзу.

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