Розвиток космічного туризму виявив нову проблему: що робити з покійником

У разі смерті у космосі необхідно буде провести розслідування та організувати поховання.

Водночас із розвитком діяльності комерційних космічних компаній, як-от Virgin Galactic і Blue Origin, а також із запланованим освоєнням колоністами Місяця та Марса, виникла невирішена проблема — як проводити розслідування причин ймовірної смерті когось із туристів чи колоністів, та що роботи з тілом покійного.

Про це йдеться у публікації на сайті TNW.

Для офіційної процедури розслідування смертей під час тривалих космічних місій, очевидно, будуть запозичені норми чинного законодавства на Землі. Міжнародне космічне право передбачає положення, згідно з яким країна, яка зареєструвала космічний корабель, має юрисдикцію над цим космічним об’єктом і його персоналом. Цілком імовірно, що за законами тієї країни й відбуватиметься розслідування причини смерті в космосі.

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Більш складним є питання про те, що робити, якщо хтось загине в космосі чи помре природною смертю.

“Планування місії в космос включає в себе врахування таких факторів, як забезпечення електроенергією, їжею, захист від радіації та утилізація відходів. Встановлення процесів щодо того, що робити, якщо людина помирає, і включення цих процесів у будь-який план зробить таку подію трохи менш травматичною”, - йдеться у публікації.

У виданні припустили, що під час коротких місій, ймовірно, тіло повернуть на Землю. Але до приземлення його потрібно буде зберігати в таких умовах, які дозволять уникнути зараження решти екіпажу.

Під час подорожі до Марса, яка триватиме кілька років, покійника можуть заморозити в холоді космосу, щоб зменшити його вагу і полегшити зберігання на шляху назад до Землі.

Утилізація людських останків у космічній колонії на іншій планеті може біологічно її забруднити, кремація так само може призвести до забруднення і вимагатиме значних ресурсів. Тому тут будуть потрібні нові технологічні рішення.

Нагадаємо, британські вчені запропонували варіант тераформування Марса, тобто створення на Червоній планеті умов, схожих до земних.

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