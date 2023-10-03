Шредера публічно принизили через дружбу з Путіним: деталі

Це сталося під час святкування річниці об'єднання Німеччини.

Колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, якого називають другом кремлівського диктатора Володимира Путіна, посадили окремо від усіх політиків на святкуванні річниці об'єднання Німеччини.

Про це повідомляє в Telegram “Bild на русском”.

Зазначається, що ніхто не хотів опинитися з ним в одному кадрі, і поруч з ним сіла тільки його дружина.

Шредер з дружиною на святкуванні річниці об’єднання Німеччини / Associated Press

У Німеччині Шредера критикують за лобіювання інтересів РФ і роботу в російських держкорпораціях.

Нагадаємо, сьомий канцлер Німеччини, колишній голова ради директорів “Роснефти” Герхард Шредер, який товаришує з Путіним, озвучив заходу “хотілку” Росії щодо України. За його словами, Кремль хоче знайти рішення шляхом переговорів, і це “гарна новина”.

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