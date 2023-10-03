Шредера публично унизили из-за дружбы с Путиным: детали

Это произошло во время празднования годовщины объединения Германии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого называют другом кремлевского диктатора Владимир Путин, посадили отдельно от всех политиков на праздновании годовщины объединения Германии.

Об этом сообщает в Telegram "Bild на русском".

Отмечается, что никто не хотел оказаться с ним в одном кадре и рядом с ним села только его жена.

Шредер с супругой на праздновании годовщины объединения Германии/Associated Press

В Германии Шредера критикуют за лоббирование интересов РФ и работу в российских госкорпорациях.

Напомним, седьмой канцлер Германии, бывший председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер, дружащий с Путиным, озвучил мероприятию "хотилку" России по Украине. По его словам, Кремль хочет найти решение путем переговоров, и это "хорошая новость".

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