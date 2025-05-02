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США обіцяють рекордний військовий бюджет: до чого готується Трамп
Адміністрація президента США готується подати до Конгресу США безпрецедентний запит на оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік — на суму понад 1 трильйон доларів.
Президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що на оборону виділять рекордний бюджет — трильйон доларів. Названа цифра суттєво перевищує витрати на оборону у $892 млрд, які запланував Конгрес США на цей рік.
Про це пише видання Bloomberg.
У пріоритетах — розвиток стратегічних напрямів, зокрема системи протиракетної оборони «Золотий купол», оновлення флоту, модернізація ядерного потенціалу, зміцнення кордонів та підвищення зарплат військовим на 3,8%.
«Ми не маємо вибору — армія має бути сильною. Ми стежимо за витратами, але без потужного війська ми не матимемо майбутнього», — заявив президент.
Запит включає фінансування суміжних структур, зокрема Міністерства енергетики та ФБР, а також частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує витратити додатково в рамках погодженого пакету оборонних витрат.
Загальний обсяг фінансування складе близько 3,2% від ВВП США — приблизно на рівні 2024 року.
Очікується, що документ буде представлений у форматі «скороченого бюджету» вже 2 травня.
Водночас оборонна частина запиту окремо становить $961 млрд, що помітно перевищує як поточні витрати ($848,3 млрд), так і прогноз колишнього президента Джо Байдена на 2026 рік ($876,8 млрд).
Нагадаємо, у лютому Гегсет наказав керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п’яти років.
Зауважимо, що колишній міністр оборони Ллойд Остін за президента Джо Байдена так само рекомендував уряду США збільшити видатки на оборону, довівши їх до одного трильйона доларів у найближчі роки.