ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

США обіцяють рекордний військовий бюджет: до чого готується Трамп

Адміністрація президента США готується подати до Конгресу США безпрецедентний запит на оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік — на суму понад 1 трильйон доларів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Піт Гегсет

Піт Гегсет / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що на оборону виділять рекордний бюджет — трильйон доларів. Названа цифра суттєво перевищує витрати на оборону у $892 млрд, які запланував Конгрес США на цей рік.

Про це пише видання Bloomberg.

У пріоритетах — розвиток стратегічних напрямів, зокрема системи протиракетної оборони «Золотий купол», оновлення флоту, модернізація ядерного потенціалу, зміцнення кордонів та підвищення зарплат військовим на 3,8%.

«Ми не маємо вибору — армія має бути сильною. Ми стежимо за витратами, але без потужного війська ми не матимемо майбутнього», — заявив президент.

Запит включає фінансування суміжних структур, зокрема Міністерства енергетики та ФБР, а також частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує витратити додатково в рамках погодженого пакету оборонних витрат.

Загальний обсяг фінансування складе близько 3,2% від ВВП США — приблизно на рівні 2024 року.

Очікується, що документ буде представлений у форматі «скороченого бюджету» вже 2 травня.

Водночас оборонна частина запиту окремо становить $961 млрд, що помітно перевищує як поточні витрати ($848,3 млрд), так і прогноз колишнього президента Джо Байдена на 2026 рік ($876,8 млрд).

Нагадаємо, у лютому Гегсет наказав керівництву Пентагону та всім військовим відомствам США розробити плани скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п’яти років.

Зауважимо, що колишній міністр оборони Ллойд Остін за президента Джо Байдена так само рекомендував уряду США збільшити видатки на оборону, довівши їх до одного трильйона доларів у найближчі роки.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie