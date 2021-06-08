США підтверджують гіпотезу про витік COVID-19 з лабораторії Уханя - WSJ

Дослідження було підготовлене ще торік у травні.

Гіпотеза щодо витоку коронавірусу COVID-19 з уханської лабораторії може бути правдоподібною.

Про це йдется у секретному документі нацлабораторїі уряду США, який потрапив до рук видання The Wall Street Journal, розповіли у ТСН.Ранок 8 червня.

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Дослідження було підготовлене ще в травні минулого року. Воно опирається на аналізі вірусу, який викликає COVID. Понад тиждень тому американський президент Джо Байден доручив розвідці подвоїти зусилля у розслідування реальної причини походження коронавірусу. Нині у експертів дві теорії: або вірус виник природно, або ж це був створений в лабораторії Уханю.

Тим часом, у ВООЗ заявили, що не мають права змушувати Китай чи будь-яку іншу країну розкрити більше інформації щодо походження коронавірусу. Тому очікують підтримки інших держав-членів організації. Тамтешні дослідники вже відвідували Ухань, щоб з'ясувати походження недуги. Утім, тоді вони дійшли висновку, що теорія лабораторного витоку є дуже малоймовірною.

Новини світу: гіпотеза щодо витоку коронавірусу з уханської лабораторії може бути правдоподібною

Як повідомлялося, раніше The Wall Street Journal із посиланням на звіт американської розвідки писав, що троє вчених Уханьського інституту вірусології в Китаї лікувалися у медзакладі в листопаді 2019 року, за місяць до початку пандемії COVID-19. Зазначається, що симптоми дослідників, які працювали в лабораторії з вивчення коронавірусів та інших патогенів, нагадували як COVID-19, так і ГРВІ. У виданні вважають, що ці дані можуть свідчити на користь гіпотези про витік SARS-CoV-2 з китайської лабораторії

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