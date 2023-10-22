США у Радбезі ООН представили проєкт резолюції щодо Ізраїлю: про що у ньому йдеться

У Сполучених штатах Америки представили свій проєкт резолюції щодо війни Ізраїлю з ХАМАС.

Про це пише Reuters.

У проєкті закликають до захисту мирного населення, а також до "постійної, достатньої та безперешкодної" доставки допомоги в сектор Газу.

Зокрема, автори документа закликають до звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

"У документі йдеться про право Ізраїлю на самооборону, а також підкреслюється необхідність дотримання державами норм міжнародного права при відповіді на терористичні атаки", - мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що Іран має перестати постачати зброю терористичним групам, які "загрожують миру і безпеці в усьому регіоні".

Що відомо про напад ХАМАСу на Ізраїль

У Єгипті відбувся мирний саміт щодо протистояння Ізраїлю та ХАМАСу, куди приїхали лідери арабських країн та європейські дипломати. Туди представники Тель-Авіва не прийшли.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ заявила, що під час ударів по Сектору Гази у ніч проти 22 жовтня загинув заступник начальника ракетних сил ХАМАСу і ще десятки бойовиків.

Під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї, зокрема йдеться про стрілецьке піхотне озброєння.

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