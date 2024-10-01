Трамп закликав до "імпічменту та юридичної відповідальності" Гарріс

За словами кандидата від республіканців, Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп зажадав відставки віцепрезидентки та кандидатки в очільниці Сполучених Штатів від Демократичної партії Камали Гарріс та закликав оголосити їй імпічмент.

Про це передає ABC News.

Про це 45-й президент США заявив під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він сказав, що Гарріс необхідно дискваліфікувати.

"Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента", – сказав Трамп.

Він обговорював проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні і заявив, що Гарріс "має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії".

Раніше, у четвер, 26 вересня, українські соцмережі вибухнули постами на адресу Дональда Трампа та його найближчих соратників.

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