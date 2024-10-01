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Трамп закликав до "імпічменту та юридичної відповідальності" Гарріс

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Трамп закликав до "імпічменту та юридичної відповідальності" Гарріс

Дональд Трамп зажадав відставки віцепрезидентки / Фото: Associated Press

За словами кандидата від республіканців, Гарріс також слід позбавити права балотуватися на посаду президента.

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп зажадав відставки віцепрезидентки та кандидатки в очільниці Сполучених Штатів від Демократичної партії Камали Гарріс та закликав оголосити їй імпічмент.

Про це передає ABC News.

Про це 45-й президент США заявив під час мітингу в штаті Пенсильванія. Він сказав, що Гарріс необхідно дискваліфікувати.

"Вона повинна піти у відставку з посади віцепрезидента", – сказав Трамп.

Він обговорював проблеми міграції на американо-мексиканському кордоні і заявив, що Гарріс "має бути піддана імпічменту та притягнута до відповідальності за свої дії".

Раніше, у четвер, 26 вересня, українські соцмережі вибухнули постами на адресу Дональда Трампа та його найближчих соратників.

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