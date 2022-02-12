"Треба дати дорогу молодим": президент Туркменістану заговорив про відставку

За попередніми даними, вибори відбудуться 12 березня.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов вирішив піти з посади і провести позачергові президентські вибори.

Також читайте Уряд Чехії на чолі з прем'єром пішов у відставку

Про це він заявив на засіданні верхньої палати парламенту (Халк Маслахати) під час ухвалення національної програми розвитку на 30 років.

"Як ви знаєте, 15 років тому, 11 лютого 2007 року, у нашій країні відбулися вибори президента Туркменістану. Тоді мій рідний народ обрав мене на найвищу державну посаду, зробивши тим самим величезну довіру", — сказав туркменський лідер.

За його словами, цю високу довіру він дуже ясно відчув і на всенародних виборах 2012 та 2017 років і зауважив, що зараз особливу надію покладає на молодь країни.

"Я підтримую думку, що дорогу до державного управління на новому етапі розвитку нашої країни треба дати молодим керівникам, вихованим у духовному середовищі та відповідно до високих вимог сучасності. Свій величезний життєвий і політичний досвід я, як голова Халк Маслахати, маю намір направити далі в цю область", - заявив Бердимухамедов.

За попередніми даними, вибори відбудуться 12 березня.

Нагадаємо, що президент Перу Педро Кастільо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто всього через три дні після його призначення. Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою, що з'явилися в місцевих ЗМІ. Суддя навіть виніс постанову про охорону його дружини.

Читайте також: