"Незвичні" стосунки: найменша стриптизерка у світі зустрічається з двічі молодшим та двічі вищим хлопцем

Кассі та Блейк познайомилися у застосунку для знайомств.

Жінка з американського штату Міннесоти, яка вважається найменшою стриптизеркою в світі, зустрічається з 19-річним хлопцем, який майже вдвічі менший за неї і вдвічі вищий. Кассі має 2 фути 1 дюйм (0,64 м), а Блейк - 5 футів 7 дюймів (1,70 м). А різниця у віці становить 13 років.

Про це повідомляє nypost.

Через стосунки з вдвічі молодшим і вдвічі вищим хлопцем Кассі потерпає від неприємних коментарів. Користувачі соціальних мереж сміються, що вона як "мама" Блейку. Кассі народилася з гіпоплазією хряща, що вплинуло на ріст кісток та інші аномалії скелета. Натомість екзотична танцівниця використала свій маленький розмір як перевагу.

Кассі та Блейк познайомилися у застосунку для знайомств Facebook Dating і швидко почали зустрічатися. Зараз вони разом живуть у Міннесоті. Як пише видання, хлопець не засуджує жінку за її зріст або її дивну кар'єру. " Я дивився на неї, як на звичайну людину, яку можна побачити на вулицях. Вона добра людина, я її дуже кохаю, і вона робить мене щасливою". Також в ін розповів, що його не турбує той факт, що Кассі старша за нього на 13 років, сказавши: "Вік – це лише число".

Раніше повідомляли, т іло жительки з Великої Британії під час вагітності та після пологів покрилось пухирцями. Вона стверджує, що таким чином через рідкісну хворобу в неї проявилась алергія на власну дитину.

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