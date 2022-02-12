"Надо дать дорогу молодым": президент Туркменистана заговорил об отставке

По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.

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Об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.

"Как вы знаете, 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране состоялись выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на самый высокий государственный пост, сделав тем самым огромное доверие", — сказал туркменский лидер.

По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов и отметил, что сейчас особую надежду возлагает на молодежь страны.

"Я поддерживаю мнение, что путь к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен направить дальше в эту область", — заявил Бердымухамедов.

По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.

Напомним, что президент Перу Педро Кастильо уволил премьер-министра Эктора Валерия Пинто всего через три дня после его назначения. Причиной отставки стали обвинения в домашнем насилии над женой и дочерью, появившихся в местных СМИ. Судья даже вынес постановление об охране его супруги.

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