"Надо дать дорогу молодым": президент Туркменистана заговорил об отставке

По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил уйти с поста и провести внеочередные президентские выборы.
Об этом он заявил на заседании верхней палаты парламента (Халк Маслахаты) при принятии национальной программы развития на 30 лет.
"Как вы знаете, 15 лет назад, 11 февраля 2007 года, в нашей стране состоялись выборы президента Туркменистана. Тогда мой родной народ избрал меня на самый высокий государственный пост, сделав тем самым огромное доверие", — сказал туркменский лидер.
По его словам, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов и отметил, что сейчас особую надежду возлагает на молодежь страны.
"Я поддерживаю мнение, что путь к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны нужно дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен направить дальше в эту область", — заявил Бердымухамедов.
По предварительным данным, выборы пройдут 12 марта.
Напомним, что президент Перу Педро Кастильо уволил премьер-министра Эктора Валерия Пинто всего через три дня после его назначения. Причиной отставки стали обвинения в домашнем насилии над женой и дочерью, появившихся в местных СМИ. Судья даже вынес постановление об охране его супруги.
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