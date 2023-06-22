Тримала в морозильній камері кілька років: жінку звинувачують у вбивстві власних новонароджених дітей

Немовлятам був лише один день від народження на момент смерті.

Поліція Південної Кореї повідомляє, що вони подали запит на отримання ордеру на арешт жінки, яку звинувачують у вбивстві двох своїх новонароджених дітей та зберіганні їхніх тіл у морозильній камері протягом кількох років.

Про це пише CNN.

Представник поліції провінції Гьонггі-Намбу розповів, що жінка у віці 30 років зізналася в убивстві немовлят і заявила, що зробила це через економічні труднощі у догляді за трьома своїми іншими дітьми віком 12, 10 і 8 років.

За словами посадовця, новонародженим був усього один день, коли вони померли.

Її першою заявленою жертвою стала її четверта дитина, народжена у лікарні у листопаді 2018 року. Поліція звинувачує жінку у тому, що вона задушила дівчинку наступного дня після пологів і зберегла тіло в морозильній камері у своєму будинку. Її звинувачують у тому ж самому з її п'ятою дитиною — хлопчиком, який народився у листопаді 2019 року.

За словами поліції, чоловік жінки стверджує, що йому сказали, що двох дітей позбулися шляхом аборту, і тому він не знав про заявлені вбивства.

Про справу стало відомо в травні, коли Рахункова палата уряду виявила, що народження дітей не були офіційно зареєстровані, хоча в лікарні був наявний запис про їх народження.

Тоді Рахункова палата повідомила муніципальний уряд міста Сувон, який запросив поліцейське розслідування після того, як мати відмовилася від огляду на місці.

21 червня поліція провела операцію з обшуку та конфіскації у домі жінки, під час якої вона зізналася у вбивствах, повідомляє поліція.

Зазначено, що жінка повинна з'явитися на слуханні щодо ордеру на арешт у п'ятницю, 23 червня.

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