У Білорусі впав військовий вертоліт: що сталося

У четвер, 22 червня, в Барановицькому районі Білорусі здійснив жорстку посадку гелікоптер Мі-24.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства оборони Республіки Білорусь.

У повідомленні не уточнюють, якій країні належав військовий вертоліт.

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Аварія трапилася близько 13:30 поблизу траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють співробітники МНС.

У військовому відомстві Білорусі додали, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає.

За інформацією проєкту "МотолькоПомоги", вертоліт належить Військово-космічним силам Росії.

Видання "Віртуальний Брест" опублікувало відео, як стверджується, жорсткого приземлення вертольота. В ролику видно, як Мі-24 пролітає над трасою та ховається за верхівками дерев.

Вертоліт Мі-24 пролітає над автотрасою перед падінням / Фото: скриншот з відео

"Вертоліт, коротше, впав на трасі", - прокоментував побачене автор відео.

Нагадаємо, 13 травня російська військова авіація зазнала значних втрат у небі над Брянською областю РФ, яка межує з Україною. Причини такої “аномалії” наразі невідомі.

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