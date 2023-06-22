В Беларуси упал военный вертолет: что произошло

Члены экипажа вертолета, совершившего жесткую посадку возле автотрассы, получили телесные повреждения.
В четверг, 22 июня, в Барановичском районе Беларуси совершил жесткую посадку вертолет Ми-24.
Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны Республики Беларусь.
В сообщении не уточняется, какой стране принадлежал военный вертолет.
Авария произошла около 13:30 вблизи трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работают сотрудники МЧС.
В военном ведомстве Беларуси добавили, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.
По информации проекта "МотолькоПомоги", вертолет принадлежит Военно-космическим силам России.
Издание "Виртуальный Брест" опубликовало видео, как утверждается, жесткой посадки вертолета. В ролике видно, как Ми-24 пролетает над трассой и прячется за верхушками деревьев.
"Вертолет, короче, упал на трассе", — прокомментировал увиденное автор видео.
Напомним, 13 мая российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ, граничащей с Украиной. Причины такой "аномалии" пока неизвестны.
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