В Беларуси упал военный вертолет: что произошло

В четверг, 22 июня, в Барановичском районе Беларуси совершил жесткую посадку вертолет Ми-24.

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны Республики Беларусь.

В сообщении не уточняется, какой стране принадлежал военный вертолет.

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Авария произошла около 13:30 вблизи трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работают сотрудники МЧС.

В военном ведомстве Беларуси добавили, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет.

По информации проекта "МотолькоПомоги", вертолет принадлежит Военно-космическим силам России.

Издание "Виртуальный Брест" опубликовало видео, как утверждается, жесткой посадки вертолета. В ролике видно, как Ми-24 пролетает над трассой и прячется за верхушками деревьев.

Вертолет Ми-24 пролетает над автотрассой перед падением / Фото: скриншот с видео

"Вертолет, короче, упал на трассе", — прокомментировал увиденное автор видео.

Напомним, 13 мая российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью РФ, граничащей с Украиной. Причины такой "аномалии" пока неизвестны.

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