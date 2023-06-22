У Зеленского назвали цель удара по Чонгарскому мосту

Цель удара ВСУ по Чонгарскому мосту – уничтожение логистического обеспечения оккупантов вооружением и военной техникой.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает "24 канал".

Подоляк отметил, что удар по Чонгарскому мосту имел конкретный военный смысл. По его словам, Силам обороны Украины следует разъединять поставки для россиян с севера и юга и производить это по всей линии фронта.

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"Подрывы мостов, инфраструктуры обеспечения, транспортной инфраструктуры – абсолютно конкретный военный смысл как таковой. Наши ребята это сейчас отрабатывают", — сказал советник главы ОП.

Он пояснил, что одна из ключевых частей наступательных операций Украины – уничтожение логистического обеспечения врага. Необходимо уничтожить все подвозы российским войскам на любом направлении. А ключевым направлением является оккупированный Крым, где враг разместил более 200 складов тактического и стратегического уровня.

"Нам напрямую нужно уничтожить возможность использовать эти склады для оперативной поставки тех или иных ресурсов для продолжения оборонных операций российской оккупационной группировки", — добавил Подоляк.

Удар по Чонгарскому мосту – новости

Украинские войска в ночь на 22 июня нанесли удары по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с Херсонской областью. Российские коллаборанты заявили об ударе якобы ракетами Storm Shadow. В результате атаки повреждено полотно автомобильного моста (там несколько дыр) и есть попадание по железнодорожному мосту рядом.

В украинской разведке фактически подтвердили удары по мосту со стороны ВСУ, сказав, что проходит планомерная работа сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения. В ГУР также заверили, что "продолжение следует".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что удары по Чонгарскому мосту – лишь прелюдия перед более серьезным действом. Так, колоссальная российская группировка может оказаться закрытой на юге, потеряв пути отхода в Крым.

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