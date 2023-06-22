Эксперт об ударах по Чонгарскому мосту: "Прелюдия перед более серьезным действом"

Коваленко посоветовал захватчикам бежать с юга, ведь любое промедление для врага может быть смертельным.

Удары по Чонгарскому мосту – лишь прелюдия перед более серьезным действом, в результате которого оккупанты на юге могут остаться без одного из путей отхода в Крым.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что на юге основная масса российских сил и средств сконцентрирована в некоем "параллелограмме". На выложенной карте указано, что в пределы этого "параллелограмма" входят части Запорожской, Херсонской областей и Крыма. Смысл – обеспечение врагом путей отхода на полуостров.

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Коваленко пояснил, что основным замыслом "параллелограмма" было обеспечение максимально комфортного бегства российских войск с материкового юга Украины в случае прорыва линий обороны со стороны ВСУ. Такая структура должна обеспечить выход группировки оккупантов в Крым через два основных логистических узла – Армянск и Чонгар.

"Но теперь на Чонгаре что-то случилось и, вероятно, это "нечто" – только прелюдия перед более серьезным действом. Фактически, в ближайшее время группировка РОВ может остаться без одного из путей отхода, а выводить через Армянск всю группу войск – это еще тот логистический ад", – заметил эксперт.

Он прогнозирует, что колоссальная группировка врага может оказаться закрытой на юге. Это станет событием, не имеющим аналогов в современной истории войн.

"Российскому командованию в настоящее время впору почесать мозжечок и организовать бегство всей своей своре с юга. Потому как любое промедление для них может быть смертельным. Поэтому, чтобы СОУ (Силам обороны Украины – ред.) меньше было забот – просто сваливайте, или как говорил классик: "Беги, ****, беги!!!" — резюмировал Коваленко.

Карта с "параллелограммом" оккупантов на юге / Фото: Александр Коваленко

Заметим, что ранее Коваленко заявлял о признаках подготовки российских войск к бегству из левобережной Херсонщины в Крым, где они обустраивают плотные линии обороны.

Удар по Чонгарскому мосту – что известно

В ночь на 22 июня по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым, был нанесен удар. В результате было повреждено дорожное полотно, в котором появились несколько сквозных дыр. Соединение между оккупированными территориями Херсонщины и полуостровом происходит по другому маршруту.

Заметим, именно по Чонгарскому мосту захватчики переправляют технику и войска из Крыма на остальную территорию юга Украины.

В ГУР Минобороны Украины прокомментировали удары по Чонгарскому мосту, сказав, что "сейчас идет работа и она будет продолжена. Можно только комментировать, что дальше будет".

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