Експерт про удари по Чонгарському мосту: "Прелюдія перед значно серйознішим дійством"

Коваленко порадив загарбникам тікати з півдня, адже будь-яке зволікання для ворога може бути смертельним.

Удари по Чонгарському мосту – лише прелюдія перед значно серйознішим дійством, внаслідок якого окупанти на півдні можуть залишитися без одного зі шляхів відходу до Криму.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зауважив, що на півдні основна маса російських сил і засобів сконцентрована в такому собі "паралелограмі". На викладеній мапі вказано, що до меж цього "паралелограма" входять частини Запорізької, Херсонської областей і Криму. Сенс – забезпечення ворогом шляхів відходу на півострів.

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Коваленко пояснив, що основним задумом "паралелограма" було забезпечення максимально комфортної втечі російських військ із материкового півдня України у разі прориву ліній оборони з боку ЗСУ. Така структура мала б забезпечити вихід угруповання окупантів до Криму через два основні логістичні вузли – Армянськ та Чонгар.

"Але тепер на Чонгарі щось трапилося і, ймовірно, це "щось" – тільки прелюдія перед значно серйознішим дійством. Фактично, найближчим часом угруповання РОВ може залишитися без одного зі шляхів відходу, а виводити через Армянськ усю групу військ – це ще те логістичне пекло", – зауважив експерт.

Він прогнозує, що колосальне угруповання ворога може опинитися зачиненим на півдні. Це стане подією, що не має аналогів у сучасній історії воєн.

"Російському командуванню в цей час можна почухати мозок і організувати втечу всієї своєї зграї з півдня. Бо будь-яке зволікання для них може бути смертельним. Тому, щоб СОУ (Силам оборони України – ред.) менше було турбот – просто звалюйте, або як казав класик: "Біжи, ****, біжи!!!" – резюмував Коваленко.

Мапа з "паралелограмом" окупантів на півдні / Фото: Олександр Коваленко

Зауважимо, раніше Коваленко заявляв про ознаки підготування російських військ до втечі з лівобережної Херсонщини до Криму, де облаштовують щільні лінії оборони.

Удар по Чонгарському мосту – що відомо

В ніч проти 22 червня по Чонгарському мосту, що веде з Херсонщини до Криму, був завданий удар. Внаслідок цього було пошкоджене дорожнє полотно, в якому з’явилися кілька наскрізних дірок. Сполучення між окупованими територіями Херсонщини та півостровом наразі відбувається за іншим маршрутом.

Зауважимо, саме Чонгарським мостом загарбники переправляють техніку та війська із Криму на решту території півдня України.

У ГУР Міноборони України прокоментували удари по Чонгарському мосту, сказавши, що "зараз триває робота й вона буде продовжена. Можна лише коментувати, що далі буде".

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