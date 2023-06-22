У розкішній вишиванці і бежевих туфлях: Олена Зеленська продемонструвала ефектний образ

Олена Зеленська у межах робочого візиту до Ізраїлю відвідала культурний центр України при Посольстві України, якраз є осередком, що об’єднує українців і наших друзів у цій країні.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там вона ознайомилася з виставкою "Спадщина"/HERITAGE", на якій представлені 12 робот п’яти митців із різних регіонів України – життя українського народу, його матеріальні та нематеріальні цінності, періоди розрухи та розквіту.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Кожен такий захід, як і кожен осередок українців, – наш культурний блокпост у світі, на захисті не тільки спадщини – сьогодення і майбутнього", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді обрала для свого виходу розкішну вишиванку біле по білому з цікавим вирізом і коміром із мереживом. Верх вона скомбінувала з чорними штанами-палацо зі стрілками і бежевими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Талію Зеленська підкреслила шкіряним поясом. Олена зробила укладання з локонами і з боковим проділом, макіяжем із акцентом на очах, сережками-пусетами і кулоном на тонкому ланцюжку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська в образі total black відкрила українськомовний аудіогід у меморіальному комплексі історії Голокосту "Яд Вашем".

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