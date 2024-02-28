У Болгарії відповіли, чи відправлять свої війська до України

Болгарія не відправлятиме свої війська до України. Втім, це зовсім не означає, що російському диктатору Володимиру Путіну можна розслабитися.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє Actualno.

"Ми точно не будемо відправляти болгарських солдатів до України. Це питання в Болгарії не обговорюється", - наголосив він.

Болгарський політик наголошує, що кремлівський "фюрер" почувається "цілком спокійно", адже знає, що в Україні не буде військових із країн НАТО.

"Путін не повинен заспокоюватися, тому що він повинен знати, що всі варіанти військової допомоги відкриті. Є країни, які пропонують відправити війська на фронт, але Болгарія цього робити не буде", - заявив Тодор Тагарев.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес назвав цілі Кремля після України. З його слів, РФ розпочне наступ на країни Балтії або іншу державу НАТО. Адже мрія Москви - розбити Альянс.

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