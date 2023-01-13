У Брянській області РФ сержант розстріляв майора за побиття

Убивство сталося у селищі Біла Берізка, розташованому за 2 км від кордону з Україною.
У Брянській області Росії сержант розстріляв майора у відповідь на побиття.
Убивство сталося 3 січня близько опівночі у селищі Біла Берізка, розташованому за 2 км від кордону з Україною.
Про це повідомив Telegram-канал російських опозиційних журналістів ASTRA із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що майор Олександр Кудилін та сержант Володимир Чурилов посварилися, і під час конфлікту майор застосував фізичну силу.
У відповідь Чурилов відкрив вогонь у бік Кудиліна – майор загинув на місці.
Кудилін є військовослужбовцем в/ч 30683 (селище Мухіно Нижегородської області РФ), а Чурилов – в/ч 31135 (селище Калининець Московської області).
Нагадаємо, мешканець російського міста Іркутськ після перегляду пропагандистських каналів подумав, що його дружина - прибулець із іншої планети. Він вбив та розчленував жінку.
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