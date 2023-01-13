В Брянской области РФ сержант расстрелял майора за избиение

Убийство произошло в поселке Белая Березка, расположенном в 2 км от границы с Украиной.

В Брянской области России сержант расстрелял майора в ответ на избиения.

Убийство произошло 3 января около полуночи в поселке Белая Березка, расположенном в 2 км от границы с Украиной.

Об этом сообщил Telegram-канал российских оппозиционных журналистов ASTRA со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что майор Александр Кудилин и сержант Владимир Чурилов повздорили, и во время конфликта майор применил физическую силу.

В ответ Чурилов открыл огонь в сторону Кудилина – майор погиб на месте.

Кудилин является военнослужащим в/ч 30683 (поселок Мухино Нижегородской области РФ), а Чурилов – в/ч 31135 (поселок Калининец Московской области).

Напомним, житель российского города Иркутска после просмотра пропагандистских каналов подумал, что его жена – пришелец с другой планеты. Он убил и расчленил женщину.

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