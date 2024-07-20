У Дагестані застрелили "ветерана СВО": яка причина

У дагестанському селі Агачаул вбили учасника так званою "спеціальної військової операції (СВО)". Попри початкові заяви про релігійний мотив убивства, розслідування вказує на давній земельний конфлікт як справжню причину трагедії.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

За даними каналу, 13 липня в селі Агачаул сталася масова перестрілка між двома групами родичів, які сперечалися за ділянку землі розміром 6 соток. Внаслідок конфлікту загинув 37-річний Бозігіт Алібеков, який нещодавно повернувся з війни в Україні, ще чотирьох осіб було поранено.

Історія конфлікту бере початок ще з 2015 року, коли колишній голова села незаконно вивів із державної власності ділянку розміром один гектар. Частина цього гектара, розміром у 6 соток, і стала причиною конфлікту між родичами. За версією місцевого жителя Магомеда Алібекова, він цю ділянку отримав ще до 2015 року, ось тільки право власності не оформив. На цю саму землю претендувала і сім'я місцевої жительки Махмудової, родички Алібекова. Нещодавно з війни повернувся син Магомеда Алібекова - Бозігіт, і вони почали на спірній ділянці будівельні роботи. Це не сподобалося родичам Алібекова, і конфлікт за землю вийшов на новий рівень.

Після інциденту родичі загиблого поширили відео, де звинуватили у вбивстві "ваххабітів", які нібито напали на них через участь Бозігіта у війні. Однак місцеві жителі спростовують цю версію, зазначаючи, що учасники війни є з обох сторін конфлікту.

Наразі ситуація в селі залишається напруженою. Поліція побоюється подальшого загострення конфлікту, особливо з огляду на очікуване прибуття брата загиблого, який також бере участь у війні. Для запобігання можливим сутичкам у селі чергують три екіпажі поліції.

Нагадаємо, Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про зростаюче занепокоєння Кремля щодо наслідків повернення російських ветеранів з війни в Україні. Так, у Росії перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко висловив серйозні побоювання щодо адаптації російських ветеранів до цивільного життя після війни в Україні.

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