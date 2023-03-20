У Кремлі почались переговори Путіна та Сі Цзіньпіна

У Москві, 20 березня, розпочалися переговори очільника Китаю Сі Цзіньпіна та глави Росії Володимира Путіна.

Про це повідомили пропагандистські ЗМІ РФ.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

У понеділок, 20 березня, розпочався триденний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії. Захід відбувається на запрошення російської сторони.

На думку експертів, Сі Цзіньпін завдяки цим переговорам хоче посилити політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від КНР.

У МЗС України стежать за візитом китайського лідера Сі Цзіньпіна до Росії і розраховують, що Пекін використає свій вплив, аби Кремль припинив війну.

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