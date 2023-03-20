В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина

Главы Китая и России приступили к переговорам.
В Москве, 20 марта, начались переговоры главы Китая Си Цзиньпина и главы России Владимира Путина.
Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ.
Визит Си Цзиньпина в Москву.
В понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.
По мнению экспертов, Си Цзиньпин, благодаря этим переговорам, хочет усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от КНР.
В МИД Украины следят за визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние, чтобы Кремль прекратил войну.
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