Главы Китая и России приступили к переговорам.

В Москве, 20 марта, начались переговоры главы Китая Си Цзиньпина и главы России Владимира Путина.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ РФ.

Визит Си Цзиньпина в Москву.

В понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Мероприятие проходит по приглашению российской стороны.

По мнению экспертов, Си Цзиньпин, благодаря этим переговорам, хочет усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от КНР.

В МИД Украины следят за визитом китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и рассчитывают, что Пекин использует свое влияние, чтобы Кремль прекратил войну.

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