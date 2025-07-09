У Кремлі відреагували на погрози Трампа розбомбити Москву

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи насправді президент США Дональд Трамп говорив, що може розбомбити Москву, якщо Росія піде війною на Україну. За словами представника Путіна, тоді Дональд Трамп ще не був президентом США

З його слів, він не знає, наскільки це правдива інформація, однак зазначив, що у президента США доволі жорсткі висловлювання.

«Чи правда, що Трамп таке Путіну казав? Важко сказати. Тоді не було телефонних розмов. Йдеться про період, коли Трамп не був президентом США», — відповів Пєсков.

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Раніше CNN повідомив, що Дональд Трамп розповідав партнерам, що колись намагався стримати лідера РФ Володимира Путіна від вторгнення до України, погрожуючи бомбардуваннями Москви у відповідь на цю агресію.

«Я сказав Путіну: якщо ти зайдеш до України, я розбомблю Москву до біса. У мене немає вибору. А він такий: я тобі не вірю. Але повірив мені на 10%», — сказав американський президент.

Згодом Трамп додав, що подібне попередження він висловлював і лідеру КНР Сі Цзіньпіну стосовно можливої атаки на Тайвань — мовляв, Вашингтон у відповідь розбомбить Пекін.

«Він думав, що я божевільний, — каже Дональд Трамп про Сі. — Але в нас ніколи не було проблем».

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Заяви прозвучали в той час, коли Трамп намагався переконати присутніх підтримати його другий президентський термін. Аудіо записали під час заходів зі збору коштів у Нью-Йорку та Флориді 2024 року. Файл потрапив до журналістів Джоша Досі, Тайлера Пейджера та Айзека Арнсдорфа — деякі з уривків вони навели у своїй новій книзі «2024». Записи раніше не оприлюднювали. Кампанія Трампа відмовилася коментувати їхній зміст.